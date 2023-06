Entscheid über Olympia-Zulassung für Russen: IOC ohne Eile

Unklar ist auch, in welcher Form das IOC am 26. Juli ein Jahr vor Beginn der Sommerspiele in Paris Einladungen an alle Nationalen Olympischen Komitees versenden wird oder wegen der offenen Russland-Frage von dieser Tradition abweicht. „Darauf kann ich keine Antwort geben“, sagte Adams. IOC-Präsident Thomas Bach hatte zuletzt avisiert, dass eine Entscheidung über eine Olympia-Starterlaubnis für Russen und Belarussen erst nach dem Sommer fallen wird.