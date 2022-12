„Equipment-Rennen“: Biathleten chancenlos in Frankreich

Dieses Fazit fällte auch Franziska Preuß. Die 28-Jährige, die das Auftaktwochenende in Finnland wegen einer Viruserkrankung noch auslassen musste, schaffte es mit nur zwei Strafrunden um 14 Ränge nach vorn auf den zehnten Platz. „Das Ziel war, am Schießstand gut durchzukommen“, sagte sie. „Bei so eisigen Bedingungen habe ich schon oft gute Rennen gemacht, das habe ich mir in den Kopf geholt.“