Erkrankte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg muss pausieren

Die Tickets für die Sommerspiele in Paris 2024 werden diesmal über die Nations League vergeben. Nur zwei europäische Teams können sich qualifizieren. Nach dem Auftakt in Dänemark geht es am 26. September in Bochum gegen die Isländerinnen. Als Verstärkung für Carlson und das Co-Trainerteam um Michael Urbansky soll dann vorübergehend auch U17-Nationaltrainerin Sabine Loderer im Trainerstab dabei sein.