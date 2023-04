Erling Haaland mit offener Haarpracht zum Torrekord

Kurz vor seinem Treffer hatte der blonde Norweger sein Haarband verloren, sodass er mit offener Mähne spielen musste. Englische Kommentatoren verglichen ihn mit dem Donnergott und Superhelden Thor. Nachdem Haaland zuvor mehrere hochkarätige Chancen vergeben hatte, amüsierten sich Fans in sozialen Medien über seine „Haarmagie“. „Haaland hat nicht getroffen, also hat er einfach in den Langhaarmodus umgeschaltet“, scherzte ein Twitter-Nutzer.