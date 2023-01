Erlöst von Ronaldo: United mit Trainer-Rekord ins Derby

„Ich glaube, wir können mit jeder Mannschaft mithalten“, sagte ten Hag. „Aber es ist klar: Wenn Manchester City in Bestform ist, dann sind sie für jeden ein schwerer Gegner.“ Das musste United zuletzt mehrfach am eigenen Leib erfahren. Die letzten drei direkten Begegnungen entschieden die Cityzens mit insgesamt 12:4 Toren für sich. In der laufenden Saison ging ten Hags Team im September mit 3:6 beim Guardiola-Club unter.