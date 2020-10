Erste Fußball-Ligen in Hessen setzen ganze Spieltage ab

Jetzt teilen:

REGION - Sonntag, 25. Oktober

10.43 Uhr: Kein Fußball mehr auf Kreisebene

Der Fußball macht die Schotten (fast) komplett dicht: Mit Darmstadt und der Bergstraße haben auch die letzten beiden südhessischen Fußballkreise den Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie vorläufig eingestellt. Alle Spiele der Kreisligen A bis D wurden wegen der hohen Fallzahlen abgesagt. Damit stehen am heutigen Sonntag nur noch einige wenige Spiele in der Gruppenliga Darmstadt und der Verbandsliga Süd auf dem Programm. Ob diese wirklich ausgetragen oder ebenfalls noch kurzfristig abgesetzt werden, ist derzeit noch offen.

10.28 Uhr: Rolle rückwärts: Auch Odenwaldkreis setzt aus

Wie in den Fußballkreisen Dieburg und Groß-Gerau stoppt nun auch im Odenwald den Spielbetrieb im Amateurfußball. Alle Begegnungen der Kreisligen A, B und C für diesen Sonntag sind abgesagt. Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel hatte die Kreisvereine angeschrieben und ihnen freigestellt, ob sie am Wochenende spielen möchten oder nicht. Nahezu alle Clubs hatten daraufhin angegeben, nicht spielen zu wollen. "Die behördlichen Vorgaben hätten einen Spielbetrieb zwar noch zugelassen, aber wir haben für die Entscheidung der Vereine vollstes Verständnis", sagte Schwöbel am Sonntagmorgen dem ECHO. Im Odenwald war die 7-Tages-Inzidenz am Sonntag sprunghaft auf 123,1 angestiegen. Damit gehört der Odenwald derzeit zu dem am stärksten betroffenen Kreisen in Südhessen. Die Kreisvereine haben nun bis Montagabend (18 Uhr) Zeit zu entscheiden, ob die Runde weitergespielt oder unterbrochen werden soll. Die Ergebnisse wird Schwöbel auf der kommenden Vorstandssitzung des HFV am Donnerstag präsentieren. Sollte auch hier keine klare Entscheidung über Weiterführung oder Abbruch fallen, will der Kreisfußballausschuss am Freitag über weitere Schritte beraten. Unklar ist, wie lange eine Spielpause andauern würde. "Das hängt von der Entwicklung der Zahlen ab", so Schwöbel.

Samstag, 24. Oktober

9.30 Uhr: Kontaktsport-Verbot im Kreis Groß-Gerau

Der Fußballkreis Groß-Gerau musste bereits am Freitag handeln: Im kompletten Kreis wurde nämlich bis zum 8. November jeglicher Trainings- und Wettkampfbetrieb für Kontaktsportarten verboten. „Der Kreisfußballausschuss Groß-Gerau hat daher beschlossen, alle Spiele von der Kreisoberliga abwärts sowie alle Frauen-, Jugend-, AH- und Freizeitspiele im oben genannten Zeitraum abzusetzen. Die Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, teilte der Kreisfußballwart Horst Feidner mit. In den übergeordneten Spielklassen (Gruppenliga, Verbandsliga und Hessenliga) wurden am Freitag nur die im Kreisgebiet stattfindenden Begegnungen abgesetzt. Die Auftritte des VfB Ginsheim beim FC Eddersheim und von RW Waldorf beim SV Zeilsheim am Sonntag (15 Uhr) könnten also (noch) steigen. Die 7-Tages-Inzidenz war im Landkreis und der Kreisstadt Groß-Gerau am Freitag auf 122,1 gestiegen. Im Kreis Darmstadt Dieburg liegt sie aktuell bei 80,2. Ebenfalls kritisch sind die Zahlen in Darmstadt selbst. Hier stieg der Wert auf 107,6.

10.15 Uhr: Verbandsliga Mitte Hessen pausiert

Der komplette Wochenendspieltag in der Fußball-Verbandsliga-Mitte ist abgesetzt, das habe Klassenleiter Jörg Wolf den Vereinen mitgeteilt, bestätigt Stephan Mohr, Sportlicher Leiter des SV Niedernhausen. Das betrifft entsprechend auch das Derby FV Biebrich 02 gegen SV Niedernhausen sowie die Auswärtsspiele der Spvgg Eltville (in Schwanheim) und der SG Walluf (bei SF/BG Marburg).

10.30 Uhr: Gruppenliga Gießen/Marburg sagt Spiele ab

Abgesagt wurden auch die Spiele der Gruppenliga Gießen/Marburg. Im Rahmen der virtuellen Sitzung des Verbandsvorstands mit den Kreisfußballwarten an diesem Samstag könnten weitere Beschlüsse erfolgen. Möglicherweise wird aufgrund der in die Höhe schnellenden Coronafälle hessenweit eine Saisonunterbrechung verfügt. Oder sogar eine Unterbrechung bis ins neue Jahr. Um die Saison werten zu können, muss lediglich eine Halbserie absolviert werden.

10.50 Uhr: Corona-Fall beim SV Niedernhausen

Derweil ist ein Spieler des SV Niedernhausen positiv getestet worden, zeigt aber keinerlei Symptome, das bestätigt SVN-Spielertrainer Maurice Burkhardt. In aller Frühe an diesem Samstag haben sich elf Niedernhausener Spieler am Frankfurter Flughafen testen lassen, die übrigen Akteure aus dem Kreis der ersten Mannschaft werden sich ebenfalls an diesem Samstag testen lassen.

12.15 Uhr: Kommt es zu hessenweiter Unterbrechung?

Die Sitzung scheint sich hinzuziehen. Kommt es zu einer hessenweiten Unterbrechung oder nicht? Der Fußballkreis Hochtaunus hatte bereits am vergangenen Donnerstag die Notbremse gezogen und das Spielgeschehen bis auf weiteres ausgesetzt. Doch noch scheint nichts entschieden.

12.30 Uhr: Vier Verdachtsfälle beim TSV Bleidenstadt

Beim Gruppenligisten TSV Bleidenstadt gibt es vier Corona-Verdachtsfälle. Von drei Spielern würde negative Testergebnisse vorliegen, beim vierten Spieler stehe das Ergebnis noch aus, bestätigt Abteilungsleiter Ralf Neumann. Das für Sonntag geplante TSV-Spiel in Unterliederbach war bereits verlegt worden. Bleibt nun abzuwarten, ob die Liga ansonsten spielt…

12:45 Uhr: In der Hessenliga wird gespielt

Es sieht nicht nach einer sofortigen hessenweiten Absage aus. So werden die Hessenliga-Spiele des Samstags stattfinden. „Bei uns wird gespielt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit“, bestätigt Dirk Scheltzke vom SC Hessen Dreieich, der um 15 Uhr gegen den FC Erlensee antritt.

13 Uhr: Sitzung wird zum Marathon

Die Sitzung wird zum Marathon. Für die Verantwortlichen scheint es sehr schwer zu sein, zu einer einheitlichen Lösung zu gelangen, die für ganz Hessen gilt.

13.10 Uhr: Corona-Verdachtsfall beim TSV Lengfeld

Auch die Partie in der Gruppenliga Darmstadt zwischen dem TSV Lengfeld und dem TSV Höchst am morgigen Sonntag findet aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls im Umfeld der Lengfelder nicht statt. Gleiches gilt für das Spiel der 1b gegen Kickers Hergershausen in der Kreisliga B Dieburg. Es ist die dritte Absage in der Gruppenliga an diesem Wochenende. Bereits zuvor wurden die Heimspiele des VfR Groß-gerau gegen die FSG Riedrode und des SV 07 Nauheim gegen den 1. FCA Darmstadt aufgrund der Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau, der Kontaktsportarten bis einschließlich 8. November verbietet, abgesetzt.

13.20 Uhr: Die Vereine sind gespannt auf Beschlüsse

Die Vereine sind gespannt auf Beschlüsse – sofern welche getroffen werden. „Um die Dynamik rauszunehmen, würde ich für eine zweiwöchige Pause plädieren, in der auch nicht trainiert wird. Das böte auch die Möglichkeit zum Durchatmen. Danach müsste man schauen, ob es weitergehen kann“, sagt Malte Christ, Sportlicher Leiter des Wiesbadener Verbandsligisten FV Biebrich 02.

13.40 Uhr: Kein weißer Rauch in Sicht

In der A-Liga Rheingau-Taunus sind drei von sechs Sonntagspielen abgesetzt worden. Auch die Partie des FC Hettenhain. Es besteht der Verdacht, dass ein Spieler aufgrund eines Falles im familiären Umfeld betroffen sein könnte. Das Testergebnis stehe aus, so Spielausschuss-Chef Sascha Probst: „Wenn jetzt nicht die Unterbrechung kommt, wird oder muss sie in der nächsten Zeit kommen. Davon gehe ich fest aus.“

14.00 Uhr: Die Sitzung ist zu Ende.

Die Verantwortlichen hüllen sich bisher in Schweigen, aber: Nach unseren Informationen gab es keine Abstimmung über ein hessenweites Aussteigen aus dem Spielbetrieb. Jeder Fußballkreis entscheidet zurzeit für sich allein, wobei die Stimmungslage sehr variantenreich ist. Der HFV will so lange spielen lassen wie möglich an denjenigen Standorten, wo ein Spielen möglich ist. Das Thema Saisonabbruch wurde demnach nicht thematisiert. Bis Donnerstag sollen die Kreisfußballwarte mit Politik und Kreisbehörden Kontakt aufnehmen und differenziertere Einschätzungen einholen. Dann soll es erneut eine Videokonferenz geben. Heißt nach diesem Stand, dass an diesem Sonntag in der Fußball-Gruppenliga Wiesbaden wie auch in den Kreisen Wiesbaden, Rheingau-Taunus und Main-Taunus die Spiele angepffien werden, die nicht von coronabedingten Absagen betroffen sind. Oder wie im Fall des B-Ligisten FSV Taunusstein durch ein vom Sportgericht verhängtes Spielverbot.

14.05 Uhr: Corona-Fall bei Fanmannschaft des SV Darmstadt 98

Aufgrund eines positiven Corona-Befundes im Mannschaftskader der Fanmanschaft des SV Darmstadt 98 wurde das Spiel in der Kreisliga D Darmstadt bei der SKG Ober-Beerbach am morgigen Sonntag abgesagt. "Wir stehen bezüglich aller nötigen Maßnahmen im Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden", so der Verein auf seiner Facebookseite.

14:20 Uhr: Bestätigung

Eine hessenweite Unterbrechung des Liga-Betriebs wird es nach heutiger Beschlusslage nicht geben. Nur dort, wo behördliche Weisungen den Sport einschränken, ruht der Fußball. Am Donnerstagabend werden die Verantwortlichen des Verbands mit den Kreisfußballwarten erneut die Situation erörtern. So lange wird, wo es möglich ist, der Ball rollen.

14.45 Uhr: Auch Dieburg macht die Schotten dicht

Nach dem Fußballkreis Groß-Gerau, der aufgrund einer behördlichen Allgemeinverfügung nicht mehr spielen darf, hat nun auch der Fußballkreis Dieburg alle Partien bis auf Weiteres abgesetzt. Das sagte der Regionalbeauftragte Michael Sobota am Samstag dem ECHO. Dagegen wird im Kreis Darmstadt an diesem Wochenende noch gespielt. Am kommenden Donnerstag soll der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) erneut tagen und die Situation neu bewerten. "Sollte da keine einheitliche Lösung gefunden werden, wird sich der Fußballkreis Darmstadt überlegen, ebenfalls die Tür zuzumachen", erklärte Sobota. Das gelte dann auch für den Fußballkreis Bergstraße, der sich der Entscheidung der Darmstädter anschließen würde. "Klar ist, dass sich der Handlungsdruck die nächsten Tage weiter vergrößern wird", so Sobota.