Eskalation trifft Sport: „Nicht einschüchtern lassen“

Bruck rechnet daher damit, auch die nächsten Spiele mit Makkabi Berlin unter Polizeischutz zu bestreiten. „Ich glaube, es wird leider zur Normalität“, sagte der 28-Jährige, für den die Erfahrungen nicht neu sind. „Es ist fast wie Alltag für uns. Das gab es schon bei Spielen in meiner Kindheit oder in den letzten Jahren bei Makkabi Berlin“. Die Umstände machten ihm keine Angst. „Es ist ja so, dass man sich sehr schnell an Sachen im Alltag gewöhnt.“