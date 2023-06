Europas Fußball-Markt nach Corona-Tief auf Umsatz-Höhenflug

Auch die „Big five“-Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich sind aus der wirtschaftlichen Delle gut herausgekommen und haben bei den Gesamterlösen einen Höchstwert erreicht. Das geht aus der 32. Auflage des „Annual Review of Football Finance“ hervor, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte in London veröffentlichte. Die Zahlen basieren auf der Saison 2021/22.