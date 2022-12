Ex-DFL-Chef Rettig kritisiert Infantino wegen Siegerehrung

Der frühere Manager warnte zudem davor, dass die WM 2030 in Saudi-Arabien ausgetragen werden könnte, das im Westen - ähnlich wie Katar - häufig wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht. „Es ist zu befürchten, dass die übernächste WM ein Katar 2.0 wird und in Saudi-Arabien stattfindet. Das wäre der Super-GAU, daran darf ich gar nicht denken“, sagte Rettig. Die Vergabe für die WM 2030 findet in zwei Jahren statt.