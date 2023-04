Ex-DFL-Chef Rettig stellt Investor infrage

Die DFL will künftig Anteile an einen Investor abtreten und dadurch Milliardeneinnahmen generieren, aber Teile der Medienrechte für viele Jahre abtreten. Es müsse „die Frage erlaubt sein, warum die Liga künftige Erlöse vorziehen möchte, um diese hauptsächlich in Spieler zu investieren“, schrieb Rettig: „Denn das bedeutet eine Strategie, die schon manchen Traditionsverein an oder gar in den Abgrund geführt hat.“