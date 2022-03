Ex-Lilien-Trainer Grammozis bei Schalke entlassen

Hat sich nicht verändert: Dimitrios Grammozis in seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer. (Foto: dpa)

GELSENKIRCHEN - Dimitrios Grammozis ist kein Trainer mehr beim Zweitligisten FC Schalke 04. Der 43-Jährige wurde nach der überraschenden 3:4-Niederlage der Köningsblauen am Samstag gegen Hansa Rostock entlassen. Das gab der Verein am Sonntagmorgen bekannt. Grammozis, der vor seiner Zeit bei Schalke 04 den SV Darmstadt 98 trainierte, stand schon länger im Zentrum der Kritik, denn das erklärte Saisonziel „Wiederaufstieg“ ist nach bereits acht Saisonniederlagen und zuletzt nur vier Punkten aus vier Spielen in Gefahr.

Sollte Werder Bremen am heutigen Sonntag zuhause gegen Dynamo Dresden gewinnen, lägen die Schalker bereits sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz drei. Auch deshalb sahen sich die Verantwortlichen, unter anderem der Ex-Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder, gezwungen, zu handeln und beendeten die Zusammenarbeit mit Grammozis.

