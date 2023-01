Experte: IOC-Kurs „wieder mal ein Kotau vor Russland“

Einen Olympia-Boykott von Ländern wie Deutschland aus Solidarität mit der Ukraine, sollten Russen in Paris starten dürfen, hält der Sportphilosoph für den falschen Weg. Bisherige Boykottformen wie 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles seien relativ erfolglos gewesen und hätten eher der Gegenseite freien Lauf gelassen, sagte Gebauer. Ein Boykott in Paris werde „die Russen überhaupt nicht stören, Hauptsache, sie können die Medaillenspiegel anführen“, sagte der 79-Jährige.