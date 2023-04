Experte: Neuer Wettbetrug in Deutschland nur Frage der Zeit

In Deutschland wurde laut Krannich „nicht eine einzige“ Manipulation nachgewiesen. „Die deutschen Ligen im Fußball, Handball, Basketball und Eishockey haben sich hier sehr klar positioniert und entsprechende Regelwerke. Darüber hinaus sind hierzulande auch die strafrechtlichen Änderungen in den letzten Jahren sehr hilfreich“, erklärte Krannich. In Deutschland hatte es in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwei große Betrugsskandale im Fußball gegeben.