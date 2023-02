„Extreme Erlösung“: Skirennfahrer Schmid ist Weltmeister

Für Schmid ist alles, was jetzt noch kommt, Zugabe. Einfach nur genießen. Der Druck ist weg. Keine wirklich schlechten Vorzeichen für seine Paradedisziplin Riesenslalom. „Er hat sicher mega Selbstvertrauen jetzt“, mutmaßte Schwaiger. Im Riesentorlauf am Freitag kann Schmid sein WM-Märchen in Frankreich um ein Kapitel erweitern. Auch Straßer dürfte dann wieder an der Bande stehen - und auf den nächsten Sprung in Schmids Arme vorbereitet sein.