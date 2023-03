Faeser über IOC-Entscheidung: „Schlag ins Gesicht“

„Es gibt hier nicht den "neutralen Athleten‘, den sich das IOC offenbar vorstellt. Dies wird die Reaktion der Ukraine zeigen, die aller Voraussicht nach in einen Boykott der Spiele in Paris mündet“, sagte der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU, Stephan Mayer. Damit seien die Rollen von Tätern und Opfern endgültig in grotesker Weise vertauscht. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), kritisierte, es sei „für ukrainische Sportler unzumutbar, sich mit Sportlern zu messen, denen sie möglicherweise bald an der Front in einem Kampf um Leben und Tod gegenüberstehen“. Zu erwarten, dass sich siegreiche russische Sportler nicht anschließend vor den Propagandakarren des Kremls spannen lassen, sei daher bestenfalls naiv.