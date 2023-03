Faeser will Olympia-Stützpunkte für Ukrainer öffnen

Man wolle es den Athletinnen und Athleten aus der Ukraine „auf einfachem Wege ermöglichen“, sich fern vom Kriegsgeschehen in ihrer Heimat auf internationale Wettkämpfe vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Dafür sei man nicht nur mit den Olympia-Stützpunkten, sondern auch mit den Bundessportfachverbänden im Gespräch. „Deutschland zeigt sich solidarisch! Das gilt gerade mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris“, betonte Faeser.