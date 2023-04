Fall Vuskovic: Anwälte ziehen vor Cas und DFB-Bundesgericht

„Das DFB-Bundesgericht gewährt zunächst einmal allen Berufungsführern Zeit bis Ende April, um die erforderlichen Berufungsbegründungen einzureichen“, wurde Achim Späth als Bundesgerichtsvorsitzender am Donnerstag in der Verbandsmitteilung zitiert. Voraussichtlich in zwei Wochen werde das Gremium zudem über den Antrag der Verteidigung entscheiden, „das Verfahren vor dem DFB-Bundesgericht vorerst ruhen zu lassen, bis der ebenfalls von der Verteidigung angerufene Internationale Sportgerichtshof, kurz Cas, über die Zulassung der auch dort eingereichten Berufung entschieden hat“.