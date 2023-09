Fans bejubeln großes Völler-Comeback gegen Frankreich

„In der ersten halben Stunde war es schon eine Topleistung, in der zweiten Halbzeit haben wir wunderbar gefightet“, sagte Völler hinterher in der ARD: „Das 2:0 war eine Befreiung für uns alle.“ Torschütze Thomas Müller meinte: „Wir waren fleißig und haben uns in den richtigen Momenten belohnt. So macht es Spaß.“ Der starke Torwart Marc-André ter Stegen bezeichnete den Sieg als „Balsam für die Seele“.