„Fantasielos“: Leverkusen wartet auf Schick

Eiskalt präsentierten sich dagegen die Augsburger, die durch den nach einer Ecke frei stehenden Berisha per Kopf zum Siegtreffer kamen. „Dass er in der Box herausragende Fähigkeiten hat, zeigt er eigentlich jede Woche“, sagte Trainer Enrico Maaßen, der aber ganz besonders die Defensivarbeit des U21-Europameisters lobte. Und beachtlich: Bereits zum fünften Mal erzielte Berisha das 1:0 in einem Augsburger Heimspiel.