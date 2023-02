Favoriten, Regeln, Fakten: Das Wichtigste zum Super Bowl

Glendale (dpa) - . Der Super Bowl steht an. Das Interesse am wichtigsten Saisonspiel des American Football nimmt in Deutschland ständig zu, wohl mehr als zwei Millionen Zuschauer schauen sich das Duell der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs in der Nacht zu Montag an (0.30 Uhr MEZ, ProSieben/DAZN).