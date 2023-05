FC Bayern mit Ulreich gegen Leipzig? Sommer fehlt weiter

Der 34 Jahre alte Schweizer, der schon am Mittwoch wegen Magen-Darm-Problemen nicht trainieren konnte, fehlte laut „Kicker“ und „Bild“ auch bei der Einheit am Tag darauf. Das Abschlusstraining am Freitag dürfte entscheidend dafür sein, ob der Nationaltorhüter am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig auflaufen kann. Verfolger Borussia Dortmund ist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg zu Gast.