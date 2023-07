FC Bayern nimmt Training auf - Neuer trainiert individuell

Der Münchner Kader am Tegernsee ist noch nicht der finale für den nächsten Angriff auf weitere Titel. Der Wunschtransfer des englischen Topstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur konnte bislang nicht realisiert werden. Der vom FC Bayern München umworbene Angreifer war am Freitag wie erwartet mit seinem Club zu einer Werbe-Tour in den asiatisch-pazifischen Raum aufgebrochen.