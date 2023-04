FC Bayern patzt, Borussia Dortmund auch

Berlin (dpa) - . Der FC Bayern hat auch in der Fußball-Bundesliga gepatzt. Vier Tage nach dem 0:3 in der Champions League bei Manchester City kamen die Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur zu einem 1:1 (1:0), in der Tabelle verteidigte der Rekordmeister seine Führung aber vor Borussia Dortmund.