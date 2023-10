FC Liverpool gewinnt Derby 2:0 - City vorerst Tabellenführer

Der FC Arsenal vergab im London-Derby die Chance, an Man City vorbeizuziehen, durfte sich aber nach einem Zwei-Tore-Rückstand an der Stamford Bridge immerhin noch über einen Punkt freuen. Cole Palmer (15.) per Strafstoß und Mykhailo Mudryk (48.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Aber trotz vieler Gelegenheiten verpasste Chelsea die Vorentscheidung, was Declan Rice (77.) und der eingewechselte Leandro Trossard (84.) schließlich bestraften. In der siebenminütigen Nachspielzeit hatten beide Mannschaften Chancen. Doch es blieb bei der Punkteteilung.