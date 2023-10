FC St. Pauli begeistert nicht nur eigene Fans

Er und seine Teamkollegen begeistern derzeit nicht nur die eigenen Fans. Die in der zweiten Halbzeit phasenweise fast schon rauschhafte Vorstellung des Tabellenführers gegen die Nürnberger war nicht die erste in dieser Saison. Die Mannschaft des Vereins aus dem Arbeiterviertel zelebriert unter ihrem jungen Trainer Fabian Hürzeler bisweilen Fußball-Kunst, zeigt eine unbändige Spielfreude und hält eine erstaunliche Balance zwischen Angriffsspektakel und solider Abwehrarbeit - und das konstant Woche für Woche. Der Einzige, der einen kritischen Blick behält, ist Hürzeler selbst. „Ich bin niemand, der auf die Bremse tritt. Aber ich bin jemand, der das alles sehr, sehr gut einschätzen kann“, sagte er zu der Fan-Begeisterung nach dem Nürnberg-Spiel. „Mir sind Werte wie Demut und Bescheidenheit sehr, sehr wichtig. Weil ich dafür stehe. Und das werde ich auch in die Mannschaft hineintragen.“ Natürlich dürfe auch eine gewisse Euphorie und ein Flow entstehen. „Aber es muss immer gearbeitet werden.“