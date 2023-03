Fehlende Eintracht-Fans: Glasner trotzdem optimistisch

Glasner sieht seinen Club auch nach dem Titel in der Europa League finanziell noch nicht in der deutschen Fußball-Elite. „Als Eintracht stehen wir in der Geldrangliste zwischen den Plätzen acht bis zehn, deshalb müssen wir – wie viele andere Klubs auch – andere Wege finden, mit denen wir uns auf dem Platz einen Vorteil verschaffen“, sagte der Österreicher in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.