Ferrari-Fahrer Sainz holt Pole Position in Silverstone

Silverstone - Ferrari-Pilot Carlos Sainz ist im Regen von Silverstone zur Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien gerast.

Der Spanier verwies in der spannenden Qualifikation am Samstag etwas überraschend Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Für Sainz ist es die erste Pole Position seiner Karriere. Sebastian Vettel als 18. im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher auf Platz 19 waren bereits in der ersten Runde der Startplatzjagd ausgeschieden.

