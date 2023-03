FIFA ficht Cas-Urteil zu Haitis Ex-Verbandschef an

Die FIFA kritisierte in ihrer Stellungnahme, dass wichtige Beweismittel, die von ihr vorgelegt wurden, nicht in die Entscheidung des Cas einbezogen wurden. Mit der Beschwerde beim Schweizer Bundesgerichts habe der Verband die Aufhebung und Rückweisung des Urteils an das Cas beantragt. „Die FIFA setzt sich weiterhin mit aller Kraft für den Schutz von Opfern sexuellen Missbrauchs und Fehlverhaltens im Fußball ein und wird auch in Zukunft keine solchen Taten tolerieren“, heißt es.