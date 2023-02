FIFA-Rekordzahlen: Einnahmen im WM-Jahr bei 5,8 Milliarden

Die FIFA schüttete von 2019 bis 2022 gut eine Milliarde US-Dollar an ihre Mitgliedsverbände aus. An den Deutschen Fußball-Bund gingen in diesem Zeitraum 5,15 von möglichen sechs Millionen. Von 2023 bis 2026 soll die Summe für jeden Verband auf acht Millionen steigen.