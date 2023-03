FIFA zahlt europäischen Clubs mehr Geld für WM-Teilnehmer

Auch bei der WM 2030 fließen demnach 355 Millionen Dollar an die Clubs. Für die Turniere 2018 und 2022 hatte die FIFA deutlich weniger an Entschädigungen für die abgestellten Spieler an die Clubs ausbezahlt (jeweils 209 Millionen Dollar). Ab 2026 werden allerdings auch deutlich mehr Teams (48 statt 32) und damit mehr Spieler bei den WM-Turnieren im Einsatz sein.