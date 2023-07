Financial Fairplay: FC Barcelona muss zahlen, PSG nicht

Ab dem Geschäftsjahr 2023 werden schrittweise neue Regeln beim Financial Fairplay angewandt. Die im vergangenen Jahr beschlossene Reform soll künftig in einer Financial Sustainability (finanzielle Nachhaltigkeit) münden. Diese sieht im Grundsatz vor, dass die am Europapokal teilnehmenden Vereine nicht deutlich mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen.