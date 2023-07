Fix: Österreicher Freund neuer Bayern-Sportdirektor

Aus der „Not“, so Hoeneß, wurde die hochkarätig besetzte Transfer-Taskforce geboren, mit der die Münchner neben Kane auch bei Min-jae Kim (SSC Neapel) und Kyle Walker (Manchester City) Erfolg haben wollen. Sieben Personen umfasst die Runde. Die Kernarbeit liegt „auf fast täglicher Basis“, so Trainer Tuchel, bei ihm, Dreesen und dem Technischen Direktor Neppe. Dazu nutze man „Leidenschaft, Herzblut und Sachverstand“ des größeren Kreises. Dem gehören neben Hoeneß und dem früheren Chef Karl-Heinz Rummenigge noch Präsident Herbert Hainer und der neue Finanzvorstand Michael Diederich an. Der Deal mit Freund soll nach Sky-Informationen eine Top-Secret-Mission von Rummenigge, Hoeneß und Dreesen gewesen sein. Demnach waren nicht einmal alle Mitglieder des Aufsichtsrats von Beginn an in die Personalentscheidung eingeweiht. Nach außen sickerte bis Dienstag nichts.