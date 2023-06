Flick glaubt weiter an sich - Völler kritisiert DFB-Spieler

Flick räumte nach dem 3:3 gegen die Ukraine, dem 0:1 in Polen und der mit Pfiffen der mehr als 50.000 Zuschauer quittierten Niederlage gegen bissige Kolumbianer ein, dass sein Experimentierkurs in den drei Saisonabschluss-Partien ein Fehlschlag war. „Wenn wir es auf den Punkt bringen, ist es in die Hose gegangen. Das, was wir ausprobiert haben, hat in dieser Form nicht geklappt.“ Luis Diaz vom FC Liverpool und Juan Cuadrado von Juventus Turin per Handelfmeter hatten mit ihren Toren alle Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis zerschlagen.