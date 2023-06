Flick: „Im September wird alles anders ausschauen“

Vor dem Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien in Gelsenkirchen ist die Kritik am Auftreten des DFB-Teams laut Flick berechtigt. „Die Ergebnisse geben wenig Spielraum für etwas anderes“, sagte der Bundestrainer nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen. Flick betonte aber: „Wir glauben an unseren Weg. Wir sind überzeugt von unserem Weg. Wir haben Fortschritte gesehen, auch wenn Polen negativ betrachtet wurde.“