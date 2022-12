Flick jetzt ein Konflikt-Trainer: Zündfunke für EM 2024

Auf den 100 Kilometern von Frankfurt durch den dunklen Adventsabend zurück nach Hause, nach Bammental, werden dem Bundestrainer nach der kurzen Krisensitzung mit DFB-Chef Bernd Neuendorf und Watzke die tristen WM-Gedanken durch den Kopf gegangen sein. Doch der Blick geht nach vorne. „Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Wir haben dort eine große Chance verpasst. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen“, lautet Flicks Versprechen an die Fußball-Nation für die Heim-EM 2024. Daran muss er sich messen lassen, wenn im März 2023 eine lange Serie von Testpartien bis zum EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München beginnt.