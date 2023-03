Flick vor dem Neustart: Fehler in Katar, Vertrauen in Völler

Eigene Fehler wollte Flick nicht verschweigen. Die defensive Spielweise habe er den Spielern nur „in der Theorie“ vermitteln können. „Was die Automatismen in der Viererkette angeht, müssen wir ab sofort klare Schwerpunkte setzen“, kündigte Flick in der „SZ“ an. In diesem Jahr wolle er in den Länderspielen bis Juni auch experimentieren, möglicherweise auch Spieler einsetzen, die in ihren Vereinen keine Stammspieler seien. Danach gelte es ab September, System und Formation für die Heim-EM im Sommer 2024 einzuspielen.