Flicks Balanceakt: Gegen Ukraine geht es um mehr als Fußball

Mehr mit als gegen? Zumindest in den 90 Minuten nach den Nationalhymnen soll es beim ersten Länderspiel in Bremen nach einem elfjährigen DFB-Bann aus Flicks Sicht ein ernsthafter sportlicher Test für die Heim-Europameisterschaft in einem Jahr sein. Die deutschen Spieler werden zum Tausender-Jubiläum in einem Sondertrikot auflaufen. Der Bremer Lokalmatador Niclas Füllkrug präsentierte es auf dem Frankfurter DFB-Campus. Das Shirt sei „cool“ geworden, sagte der Werder-Profi. Die Trikots sollen hinterher für gute Zwecke in der Ukraine versteigert werden. Füllkrug hofft auf eine „ordentliche Summe“.