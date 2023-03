Fokus auf letztes Rennen: Herrmann-Wick lässt nicht locker

Oslo (dpa) - . Auch im letzten Biathlonrennen ihrer Karriere will es Denise Herrmann-Wick in Norwegen keinesfalls locker angehen lassen. „Man will immer, wenn man am Start steht, das Beste für sich rausholen“, sagte Herrmann-Wick vor dem abschließenden Auftritt am Sonntag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) beim Saisonfinale am legendären Holmenkollen in Oslo: „Ich will im Massenstart schon noch mal zeigen, dass ich es besser kann.“