Fortunas Gratis-Party mit Makel: Lautern prüft Protest

Hätte es den Vorfall in der 32. Minute im Zweitliga-Spitzenspiel am Samstagabend beim Stand von 3:0 für die Gäste nicht gegeben, wäre die Glückseligkeit von Fortunas Spielern, Fans und Verantwortlichen nach der Aufholjagd noch größer als ohnehin schon gewesen. Denn die Dramaturgie des spektakulären Spiels vor 52.000 Zuschauern in der voll besetzten Arena übererfüllte geradezu die Erwartungen des Clubs an das erste von drei Freispielen in dieser Saison. Mit diesen wollen sich die Rheinländer ganz neue Sponsoring-Möglichkeiten erschließen.