Frankfurt rettet Remis gegen Köln - Krösche lobt Mentalität

Florian Kainz (43.) hatte die weiter sieglosen Kölner vor 54.000 Zuschauern per Foulelfmeter in Führung gebracht. Köln verdiente sich das Remis mit viel Kampf und Leidenschaft. „Wir sollten mit dem Punkt zufrieden sein. Der geht insgesamt in Ordnung gegen eine sehr gute Frankfurter Mannschaft“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart bei DAZN.