Frankreich entzaubert Marokko - Traumfinale gegen Messi

Die lautstarken Pfiffe bei Ballbesitz der Équipe Tricolore halfen aber zunächst nichts. Nach einem Abwehrfehler flipperte der Ball im marokkanischen Strafraum Richtung Hernández, der leicht artistisch an Torwart Yassine Bounou vorbei zur Führung traf. So früh wie seit 1958 kein Spieler mehr in einem WM-Halbfinale. Auf der Tribüne ballte Macron jubelnd die Hand zur Faust. Die Partie war politisch aufgeladen - Marokko war bis 1956 französisches Protektorat, in Frankreich leben über eine Million Marokkaner.