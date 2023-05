Frankreich will Obdachlose vor Olympia aus Paris schaffen

Von der Maßnahme sind insbesondere auch Flüchtlinge betroffen, die im Großraum Paris auf der Straße oder in Notunterkünften leben. Hilfsorganisationen äußerten sich skeptisch zu den Plänen. Die Föderation der Akteure der Solidarität (FAS) merkte an, dass es zwar grundsätzlich gut sei, Menschen von der Straße zu holen und unter würdigen Bedingungen einzuquartieren. Allerdings mangele es in der Praxis an Notunterkünften und am politischen Willen für eine echte Betreuung. Die Menschen bloß in Paris in Busse zu setzen, führe nicht weiter.