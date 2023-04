Freiburg dank Jubiläen nah an Champions League

Bremen (dpa) - . Das Doppel-Jubiläum des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga ließ Trainer Christian Streich kurz in die Vergangenheit blicken. „Das bedeutet, dass wir schon einige Jahre in der Bundesliga spielen. Sicherlich war das nicht absehbar vor 25 Jahren“, sagte der Langzeit-Coach nach dem 2:1-Erfolg bei Werder Bremen. „Das ist schön, aber auch nur eine Statistik.“