Freiburg mit Jubiläumstor zum Jubiläumssieg in Bremen

Für den 29-Jährigen war es nach acht Einwechslungen das Startelf-Debüt im Bremer Trikot - und das gegen seinen Ex-Club. Beide Mannschaften spielten diszipliniert und neutralisierten sich in der ersten Halbzeit. Die Freiburger hatten geringfügig mehr Ballbesitz, Werder wirkte dafür zielstrebiger in der Offensive. Besonders Marvin Ducksch versuchte, Lücken in der insgesamt sicheren Freiburger Defensive zu reißen. Auch ohne seinen kongenialen Sturm-Partner Füllkrug war er lange der auffälligste Bremer Spieler.