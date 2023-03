Frenzel toppt Dählie: Deutsche Kombinierer holen WM-Silber

Das deutsche Quartett mit Frenzel, Schmid, Johannes Rydzek und Olympiasieger Vinzenz Geiger scheiterte am Ende am ausgebufften Riiber, der nach viel Taktiererei und Trödelei am Ende den Schlussspurt gewann. „Dass ein Jarl Magnus Riiber nicht sonstwer ist, wussten wir. Julian hat alles gegeben. Mit dieser Silbermedaille können wir sehr, sehr glücklich sein“, sagte Frenzel in der ARD.