Freude, Tränen, ein Toter: Neapel feiert Meister-Coup

„Diese Meisterschaft ist super-verdient“, resümierte Kapitän Giovanni di Lorenzo in der Nacht mit blau schimmernden Haaren. Der Europameister war wie viele seiner Teamkollegen in der Kabine der Dose Haarfärbespray nicht entkommen. Am Freitagnachmittag stand für das Team der Rückflug aus Udine an, am Sonntag soll die Sause im Heimspiel gegen Fiorentina dann weitergehen.