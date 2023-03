„Für fast alle das erste Mal“: SC freut sich auf Turin-Spiel

Sein Trainer hat nach eigener Aussage zu keiner Zeit vor dem Hoffenheim-Spiel an das Rückspiel gegen Turin gedacht. Das wird sich nun ändern. Zumal Streich um seine Stamm-Innenverteidiger bangt. Philipp Lienhart musste beim Spiel in Turin vorzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld und fehlte gegen Hoffenheim. Er könnte zurückkehren, da es sich um keine strukturelle Verletzung handeln soll. Nationalspieler Matthias Ginter hielt sich im Landesduell ebenfalls den Oberschenkel. „Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Es war ein Schlag“, gab Streich vorsichtig Entwarnung. „Wir müssen abwarten, bis das Adrenalin aus dem Körper draußen ist.“