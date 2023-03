„Für wahre Champions“: Bayerns Prüfung gegen Pep und Haaland

Nach dem Achtelfinal-Showdown gegen Lionel Messi und Kylian Mbappé ist die Top-Auswahl um Stürmer-Superstar Erling Haaland am 11. April in Manchester und acht Tage später zu Hause der vermutlich härteste Kontrahent aus Europas Elite. Zwei Tage vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) um den früheren Münchner Xabi Alonso kam es aber noch dicker: Sollten die Bayern das Halbfinale erreichen, wartet als letzte große Prüfung vor dem Endspiel am 10. Juni in Istanbul der Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Chelsea.