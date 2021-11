Fußball-Bundesliga: Spieltage 14 bis 21 stehen fest

Ein Spielball der Fußball-Bundesliga. (Archivfoto: dpa)

MAINZ - Die Deutsche Fußball Liga hat die Begegnungen der Bundesliga-Spieltage 14 bis 21 genau terminiert. Das Rhein-Main-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und den FSV Mainz 05 am letzten Hinrunden-Spieltag beginnt am Samstag, 18. Dezember, um 15.30 Uhr. Auch sonst haben die Mainzer an den Wochenenden im neu festgelegten Zeitraum ausschließlich Partien samstags um 15.30 Uhr, während dies bei der Eintracht erneut deutlich variiert. Darunter ist auch das Spieltagstopspiel zum Rückrundenstart am 8. Januar um 18.30 Uhr gegen Borussia Dortmund.

In der Zweiten Bundesliga hat die DFL nun die Partien der Spieltage 16 bis 21 festgezurrt. Der SV Darmstadt 98 startet mit einem Flutlichtspiel samstags um 20.30 Uhr gegen den Karlsruher SC aus der Winterpause.

FSV Mainz 05:

Sa., 4. Dezember, 15.30 Uhr: H (Heimspiel) gegen den VfL Wolfsburg

Sa., 11. Dezember, 15.30 Uhr: A (Auswärtsspiel) beim FC Bayern München

Di., 14. Dezember, 20.30 Uhr: H gegen Hertha BSC

Sa., 18. Dezember, 15.30 Uhr: A bei Eintracht Frankfurt

Sa., 8. Januar 2022, 15.30 Uhr: A bei RB Leipzig

Sa., 15. Januar, 15.30 Uhr: H gegen VfL Bochum

Sa., 22. Januar, 15.30 Uhr: A bei Spvgg. Greuther Fürth

Sa., 5. Februar, 15.30 Uhr: H gegen TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt:

Sa., 4. Dezember, 15.30 Uhr: A bei TSG Hoffenheim

So., 12. Dezember, 17.30 Uhr: H gegen Bayer Leverkusen

Mi., 15. Dezember, 18.30 Uhr: A bei Borussia Mönchengladbach

Sa., 18. Dezember, 15.30 Uhr: H gegen FSV Mainz 05

Sa., 8. Januar 2022, 18.30 Uhr: H gegen Borussia Dortmund

So., 15. Januar, 15.30 Uhr: A bei FC Augsburg

Fr., 21. Januar, 20.30 Uhr: H gegen Arminia Bielefeld

Sa., 5. Februar, 15.30 Uhr: A bei VfB Stuttgart

SV Darmstadt 98:

Fr., 3. Dezember, 18.30 Uhr: H gegen Fortuna Düsseldorf

Sa., 11. Dezember, 13.30 Uhr: A beim SC Paderborn 07

So., 19. Dezember, 13.30 Uhr: A bei Jahn Regensburg

Sa., 15. Januar 2022, 20.30 Uhr: H gegen den Karlsruher SC

Sa., 22. Januar, 13.30 Uhr: A beim FC Ingolstadt

So., 6. Februar, 13.30 Uhr: H gegen Hamburger SV