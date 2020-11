Fußball-Regionalliga Südwest pausiert bis Ende November

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Fußball-Regionalliga Südwest unterbricht den Spielbetrieb bis zum 30. November. Dies hat die Regionalliga Südwest GbR nun bekannt gegeben. Hauptgrund für diese Entscheidung ist das Trainings- und Spielverbot für die Regionalliga-Mannschaften in Rheinland-Pfalz. TSV Schott Mainz, FSV Mainz 05 II, TuS RW Koblenz und FK Pirmasens dürfen also aktuell weder trainieren noch spielen, während beispielsweise den Mannschaften aus Hessen und Baden-Württemberg dies weiterhin gestattet ist, da diese Bundesländer die betroffenen Vereine als Profis einordnen.

Die Regionalliga Südwest möchte den Spielbetrieb am 1. Dezember wieder aufnehmen. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle Beteiligten Mannschaften am 17. November den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Sollte dies nur in Bayern nicht erlaubt sein, starte die Regionalliga trotzdem. Bayern Alzenau als einziger Regionalliga-Südwest-Klub dieses Bundeslandes, müsste sich dann einen Platz in Hessen suchen.